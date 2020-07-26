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    26.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yaşlı aylığı bayram öncesi ödenecek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını bildirdi.

    Yaşlı aylığı bayram öncesi ödenecek

    Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5’i ila 9’u arasında ödendiğini hatırlatarak, bu yıl Kurban Bayramı’nın 31 Temmuz-3 Ağustos’a denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini ifade etti.

    Selçuk, “Bu yıl Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz’da ödemeleri yapacağız” bilgisini verdi.

    Evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz’da yapılacağını bildiren Selçuk, ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyon vatandaşın faydalanacağını kaydetti. Selçuk, 2022 sayılı kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin geçen yıl vatandaşlara yaklaşık 10 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini belirtti. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon lira ödeme yapılacağının altını çizdi.

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