Yatay yapılaşma fonksiyonel ev

Kentlerin, kırsalın yeni anlamlar kazandığı şu günlerde, gayrimenkul geliştiriciler de planlarını değiştiriyor. Yapıların tasarımı konusunda insan sağlığı açısından riski en aza indirmek temele alınıyor. Taleple birlikte değişen sistemde, ferah alanların oluşturulup uygun fiyatlı bir satış politikasıyla sunulması var. Geniş, balkonlu, yeşil alanlı mimari beklentisi, bazı firmaları üretimlerini değiştirmeye, bazılarını ise mevcut uygulamalarını biraz daha geliştirmeye yönlendiriyor.

Konut üretiminin odağında yatay mimari ve modüler yapı olacak. Evlerin fonksiyonel kullanımına ilişkin çalışmalar yapan firmalar, talepleri analiz ediyor. İhtiyaç odaklı ve yatırım odaklı alımların devam etmesi beklenen konut sektöründe, yapılar ihtiyaçlarla şekillenecek. Öte yandan yoğunluklu şehirlerdeki arazi sıkıntısı nedeniyle; kentsel dönüşüm projelerinin değerlendirilmesi ve yeni yerleşim alanları oluşturulması öneriliyor.



'Dengeyi buluyoruz’



Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “2002 - 2003 yıllarında İtalya’daki işimiz gereği günde 1000 kilometre yol gidiyordum çünkü fabrika, showroom, mağaza. hepsi dağınıktı. Bütün markalar böyle konumlanmıştı. Merkeze sosyalleşmek için gidiliyordu. Çalışma alanlarında ise bir köy hayatı yaşıyorlardı. Şimdi anlıyorum ki, bizim geldiğimiz durum da buna evrilecek. Masrafları azaltmak ve doğal beslenmek için kırsala doğru kayış var. Zamanla, tıpkı su terazisi gibi, taleple birlikte dengeyi bulacağız. Bunu doğru okuyan insanlar ve şirketler ilerleyecek, anlayamayanlar ise ciddi şekilde geride kalacak.”



Mesafeli sosyalleşme



Ev sahipliğinde alışkanlıkların bir anda önemli bir dönüşüme girdiğini anlatan Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, tüketicinin artan ‘yeşil alana sahip, ferah ve balkonlu ev’ talebinin, ‘mesafeyi koruyarak sosyalleşmeye devam etme isteği’yle geliştiğini ifade etti. Yılmaz, “Biz yıllardır balkonların ve terasların önemini, yaşama katkısını bilerek projelerimizi geliştiriyoruz. Bugün bir kez daha görüyoruz ki, öngörülü davranıp tüketici istemeden harekete geçmişiz. Bugün artık balkonlar birer yaşam alanına dönüştü. Yeni projelerde de aynı çizgiyi korumaya devam edeceğiz. Bu trendin önem kazanacağını öngörüyoruz ve mimarlarımızla da bu minvalde yeni projelerimizi çalışıyoruz” dedi.



Mimaride esnek dönem



İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Teknik Yapı Başkanı Nazmi Durbakayım, insanların evde geçirdikleri zamanın artmasıyla yaşam alanlarını yeni yeni keşfettiklerini söyledi. Günün büyük bölümünün geçirildiği yerler ve balkonların değerli hale geldiğini kaydeden Durbakayım, "İşini evden yapmak zorunda kalanlar, sakin ve gürültüden arındırılmış; ancak iletişim altyapısı fonksiyonel evin değerini gördü. Salgından korunmak için evlerine kapananların yaşam anlayışları, daha esnek bir mimari tarzın ihtiyacını artıracak ve tüketici alışkanlıkları değişecek. Buna bağlı olarak şehircilik anlayışı ve projeler de evrimleşecek" dedi.

‘Salon, mutfak tek mekanda’



Nazmi Durbakayım, dairelerde balkon ve teras gibi, daha dışa bakan yaşam alanları olacağını anlatırken, “Daire içinde yaşam alanlarıyla çalışma alanlarını aynı anda barındıran esnek ve karma tasarımlar gündeme gelecek. Mutfak ve salonlar birleştirilerek ailenin sosyalleşeceği daha büyük yaşam alanları, bir odanın ofise ayrılması amaçlanacaktır. Ancak İstanbul gibi metropollerde bu tarz değişimlerin mevcut alanlarda yükselmesi çok zor görünüyor. Bu yeni mimari tarzın büyük çaplı kentsel dönüşüm projelerinde hayat bulması bekleniyor” diye konuştu.



Enerji kaynağı ve ulaşımda köklü değişimler olacak



Kovid-19’la birlikte iş hayatından günlük alışkanlıklara kadar davranış ve beklentilerin farklılaştığını ifade eden Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Akıllı şehir uygulamalarının ve yeşil binaların çok daha hızlı bir biçimde hayatlarımıza entegre edilmesi gerekiyor” dedi.



Evden çalışana öneriler



Kabadayı, en büyük değişimin, bireysel sosyal aktivite alanlarının genişletilmesi olacağını vurgularken, “Birçok şehirde yaya veya bisiklet yolu mevcut ancak bu yolların oranı, talep doğrultusunda artacak. Küresel salgın vesilesiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmelerin başlaması ve ulaşım tercihlerindeki değişimlerden sıkça bahsedilecek” diye konuştu.

Az katlı, yeşil alanı daha çok olan projelere ilginin artığını vurgulayan Kabadayı, bu trendin devam edeceğini; gayrimenkul sahiplerinin, evlerini müstakil evle değiştirme oranının sektöre yön vereceğini söyledi. Kabadayı, “Evden çalışanlar aydınlık, gün ışığı alan keyifli bir çalışma köşesi oluşturmalı. Gürültüden arındırılmış bir alanda bulunmaları, çalışma koltuğunun ergonomik olması ve mekânın havalandırması da bir o kadar önemli” dedi.



YARIN: OFİSLERDE SOSYAL MESAFE İHTİYACI PLAZALARI KÜÇÜLTECEK