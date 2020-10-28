Yatırım dalgası ufukta belirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küresel şirketlerin, içinde bulunulan belirsiz ve zorlu dönemde, Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, değişime açık, şoklara karşı dirençli, güvenilir ve dinamik ortaklara ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Albayrak, Citibank tarafından düzenlenen ve uluslararası dev şirketlerin temsilcilerinin yer aldığı Citibank Yatırımcı Konferansı’na video konferans yöntemiyle katıldı. Albayrak, konuşmasında birçok çok uluslu şirketin üretimlerini Asya’dan Türkiye’nin bulunduğu bölgeye yönlendirmeye başladığına işaret ederek, artan korumacılık ve milliyetçiliğin dünyada “de-globalizasyon” trendi oluşturduğunu bildirdi. Söz konusu trendin şirketlerin operasyonlarını yerelleştirmelerine ve bölgesel tedarik zincirlerini tercih etmelerine neden olduğunu anlatan Albayrak, koronavirüs salgınında bu durumun daha da derinleştiğini söyledi.

Dirençli ve güvenilir

Salgının, küresel değer zincirlerinde Doğu Asya’ya aşırı bağımlılığın çok riskli olduğu sonucunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Küresel şirketlerin, bu belirsiz ve zorlu dönemde, Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, değişime açık, şoklara karşı dirençli, güvenilir ve dinamik ortaklara ihtiyacı vardır. Rekabetçi maliyet yapısı, çok çeşitli ve güçlü üretim tabanı, iyi eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı, sermaye yatırımları için özelleştirilmiş teşvik ve destek paketleriyle iş hayatını destekleyen Türkiye, yatırımcılara benzersiz fırsatlar sunuyor.

Türkiye’nin ekonomik dönüşümünü sağlamak için bölgesel bir güç merkezi olarak potansiyelinin tamamını harekete geçirmek amacıyla son birkaç yıldır hiç yorulmaksızın çalışıyoruz. Yeni ekonomik model, artan yerli üretim, yatırım, iş imkanları, yeterli düzeyde rekabetçi kur ile pandemi öncesi seviyeye ihracatı getirerek kendini gösterdi.”

Sermaye kontrolü yok

Albayrak, yeni ekonomik modelin, etkin yerli sermaye ve iş gücü kullanımını gerektirdiğini de belirterek, “Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasındadır. Yeni bir sermaye yatırımı dalgası ufukta belirmiş durumda. Hükümet, özel sektör yatırımlarını desteklemenin yanında etkin bir paydaş olarak demir yolu, yükleme limanı ve sulama sistemleri gibi alanlarla tarım, enerji, eğitim ve sağlık hizmetlerinde de yer alacak” diye konuştu. Albayrak, sermaye kontrolü iddialarına ilişkin olarak da, “Net bir biçimde açıklık getireyim, böyle bir şey yok” dedi.