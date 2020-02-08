Yatırım Ofisi’nde başkanlık ataması: Burak Dağlıoğlu

2009’da Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Dağlıoğlu, IE Business School Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı. Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içerisinde Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı.

Kurumda başkanlık görevini 2015 yılından beri yürüten, aynı süreçte Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı olarak görev yapan Arda Ermut’un ise Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’ndaki görevinin yanı sıra Türk Hava Yolları İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı görevlerine devam edeceği belirtildi.

Arda Ermut, konuyla ilgili değerlendirmesinde Burak Dağlıoğlu’nun kendisinden teslim aldığı çok daha yükseklerde dalgalandıracağına inandığını belirtti.