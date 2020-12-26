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26.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yemeksepeti’nden 1 milyon TL destek

Yemeksepeti, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu aracılığıyla sektör çalışanlarına 1 milyon TL’lik destekte bulundu. Verilen destekle federasyon çatısı altındaki işyerlerinde çalışan 2 binden fazla çalışana en az 300 TL en fazla 500 TL şeklinde ödeme yapılacak

Yemeksepeti’nden 1 milyon TL destek

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Yemeksepeti olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu her noktada gönüllü bir şekilde, elimizden gelen desteği sağlamaya özen gösteriyoruz.

Bu zaten bizim kurum kültürümüzün bir parçası. Pandeminin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği sektörümüzün gerçeklerinin farkındayız ve gücümüz nispetinde çözümler üretmek için gece gündüz çalışıyoruz” die konuştu.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
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