Yemeksepeti’nden 1 milyon TL destek

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Yemeksepeti olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu her noktada gönüllü bir şekilde, elimizden gelen desteği sağlamaya özen gösteriyoruz.



Bu zaten bizim kurum kültürümüzün bir parçası. Pandeminin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği sektörümüzün gerçeklerinin farkındayız ve gücümüz nispetinde çözümler üretmek için gece gündüz çalışıyoruz” die konuştu.