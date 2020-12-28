Yeni asgari ücret ve asgari geçim indirimi ne kadar? 2021 Asgari ücret zammı son dakika

Son dakika haberleri... Asgari ücret 2021'nin açıklanması ile birlikte, AGİ, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, doğum- askerlik borçlanması gibi maaşlarda da yükseliş yaşanacak. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar oldu? AGİ'ye ne kadar zam geldi? İşte 2021 asgari ücret ve AGİ zamlı maaşlar.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2021 ASGARİ ÜCRET

Son toplantının ardından bugün asgari ücret rakamı belli oldu. 2021 yılı itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş net olarak açıklandı. Buna göre işsizlik maaşı oranı yüzde 21,5 oranında zamlanmış oldu.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR? - AGİ 2021 ÜCRETLERİ

Bekar AGİ ücreti: 268TL

Evli eşi çalışmayan AGİ ücreti: 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ ücreti: 362 TL TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ ücreti: 402 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL TL

Evli eşi çalışan AGİ ücreti: 268 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ ücreti: 308 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ ücreti: 348 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ ücreti: 402 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ ücreti: 429 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE HANGİ ÜCRETLER YÜKSELECEK?

Tazminat miktarı, iş göremezlik ödeneği, AGi, işsizlik maaşı, doğum, askerlik borçlanması, bağkur, isteğe bağlı gündelikçi primleri, genel sağlık sigortası primi, yaşlılık, evde bakım, engelli maaşı için gelir sınırı, kısa çalışma ödeneği.