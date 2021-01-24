Yeni binalar ‘yağmur suyu’ toplayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kuraklık sorununun giderek artması da dikkate alınarak, 2 bin metrekareden büyük parsellerde inşa edilecek tüm binalar için, çatılarında toplanan yağmur sularının, bahçe sulama veya arıtılarak bina ihtiyacında kullanılmak üzere bahçe zemini altında bir depoda toplaması amacıyla “yağmur suyu toplama sistemi” yapılması zorunluluğu getirildi.



Yönetmelikle belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kurumlara, 2 bin metrekareden daha küçük parseller için de bu konuda zorunluluk getirebilme yetkisi de verildi.



Yönetmeliğe göre, iskânlı binanın, bir bağımsız bölümünde sonradan yapılan aykırılıklar nedeniyle “Yapı Kayıt Belgesi” alınmışsa diğer bölümlerde de tadilat yapılabilecek. Üzerinde birden çok bina yapılma hakkı bulunan parsellerde, mevzuata uygun olmayan ve “Yapı Kayıt Belgesi” bulunan bir binanın aykırı kısımlarının alanı, parselin imar hakkından düşülmeyecek şekilde, kalan imar hakkı içinde yeni bina yapılabilecek.