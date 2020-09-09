Yeni doğan girişimlerden istihdama olumlu katkı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2015'te 390 bin 318, 2016'da 397 bin 169, 2017'de 451 bin 145, 2018'de 431 bin 595 ve geçen yıl 426 bin 258 girişim doğdu.

Ülkede 2015-2019 dönemini kapsayan 5 yılda doğan 2 milyon 96 bin 485 girişimde 4 milyon 263 bin 929 istihdam sağlandı. Bu girişimlerin istihdamdaki payları 2015'te yüzde 5,8, 2016'da yüzde 5,3, 2017'de yüzde 5,3, 2018'de yüzde 5,4 ve geçen yıl 4,6 olarak kaydedildi.

Girişimlerde sektörlere göre istihdam

5 yıllık dönemde doğan girişimlerin sektörlere göre istihdamları incelendiğinde, en çok toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı alanında istihdamın sağlandığı görüldü. Bu alanda toplam 1 milyon 52 bin 832 istihdam oluşturuldu. Bu alanı 600 bin 739 istihdamla imalat sektörü izledi. İmalatı da 592 bin 497 istihdamla inşaat sektörü takip etti.

İmalat sanayisinde doğan girişimlerin teknoloji sınıflaması

Söz konusu dönemde istihdamda ikinci sırada yer alan imalat sanayisindeki girişimlerin yüksek teknolojiye ilgisinin artması da dikkati çekti.

İmalat sanayisinde doğan girişimlerin teknoloji düzeyine bakıldığında, 2015'te bu alanda kurulan 43 bin 703 girişimin 26 bin 640'ı düşük teknoloji, 12 bin 827'si orta düşük teknoloji, 4 bin 51'i orta yüksek ve 185'i ise yüksek teknoloji sınıfında yer aldı. 2016'da kurulan 45 bin 223 girişimin 27 bin 627'si düşük, 13 bin 34'ü orta düşük, 4 bin 298'i orta yüksek ve 264'ü yüksek teknoloji alanında faaliyette bulundu.

2017'de iş başı yapan 50 bin 80 girişimin 30 bin 743'ü düşük, 14 bin 458'i orta düşük, 4 bin 590'ı orta yüksek ve 289'u yüksek teknoloji alanında sınıflandırıldı. 2018'de kurulan 47 bin 299 girişimin 29 bin 85'inin düşük, 13 bin 456'sının orta düşük, 4 bin 479'unun orta yüksek ve 279'unun yüksek teknoloji sınıfında olduğu görüldü.

Geçen yıl doğan 47 bin 982 girişimden 30 bin 572'si düşük, 12 bin 381'i orta düşük, 4 bin 660'ı orta yüksek ve 369'u yüksek teknoloji sınıfında faaliyet gösterdi.