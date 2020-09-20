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    20.09.2020 - 13:57 | | AA

    Yeni kurallar geliyor! Parçalayacak...

    Avrupa Birliğinin, büyük teknoloji şirketlerine karşı “adil rekabeti” sağlamak için daha katı kurallar hazırlığında olduğu bildirildi.

    Yeni kurallar geliyor! Parçalayacak...

    Financial Times'ın haberinde, AB Komisyonunun, Avrupa’da pazar hakimiyetleri müşterilerin ve daha küçük şirketlerin çıkarlarını tehdit ediyorsa Alphabet, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin Avrupa operasyonlarını parçalamaya veya satmaya zorlayacak bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduğu ifade edildi.

    AB Komisyonunun yıl sonuna kadar sunmayı planladığı “Dijital Hizmetler Yasası” ile Facebook ve Twitter gibi şirketlerin sosyal medyada içeriğe ilişkin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini artırmak istediği haberde yer aldı.

    ABD’nin beş büyük teknoloji şirketi Alphabet, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft, satışlarının ortalama dörtte birini Avrupa’da gerçekleştiriyor. Bu şirketler, uzun zamandır AB rekabet kurumların hedefinde bulunurken, bunların daha küçük rakipleri, önemli iş alanlarından dışlanmaktan şikayet ediyor.

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