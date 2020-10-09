Yeni normal fırsatıyla ekonomik dönüşüm planı

Plana göre, gelecek 3 yıllık dönemde ekonomi politikasının temel amacı, “yeni ekonomi programları” ile elde edilen kazanımların korunarak geliştirilmesi, iç ve dış dengenin yeniden sağlanması, bu denge üzerine inşa edilecek stratejik reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalarla küresel ekonomide ortaya çıkan yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi olacak.



Bu dönemde kamunun güçlü desteği ve özel sektörün öncülüğünde sermaye birikimi ve sanayileşme süreci hızlandırılacak, her alanda verimlilik artırılacak, yurt içi tasarrufların ve üretken yatırımların düzeyi yükseltilecek, üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesi sağlanacak.



Yüzde 3.5 açık



Mali Plan döneminde, maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak. Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranının 2021 için yüzde 4.3, 2022 için yüzde 3.9, 2023 için ise yüzde 3.5 olması planlanıyor.



Kamu yatırımında azami tasarruf



2021-2023 dönemi yatırım programı hazırlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede şöyle denildi:

“Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verillecek. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecek. İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2021 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacak.”