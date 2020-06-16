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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını etkiledi! 200 bin TL düştü
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    16.06.2020 - 13:24 | | DHA

    Son dakika... Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını etkiledi! 200 bin TL düştü

    Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 5 bin taksiyi kiraya vereceklerini açıklamasının ardından taksi plaka fiyatlarında düşüş yaşandı. Cuma gününden önce 2 milyon 200 bin TL civarında olan plaka fiyatları bugün 2 milyon TL dolayına indi. Bağcılar Oto Center'daki galericiler taksi piyasasında bir kargaşa yaşandığını söyledi.

    Son dakika... Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını etkiledi! 200 bin TL düştü

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen hafta Cuma günü yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 5 bin taksiyi kiraya vereceklerini söylemişti. Tek kıyafet ve üç vardiya sistemine göre çalışılması planlanan sistemde ödemeler İstanbulkart ile yapılabilecek. Taksici esnafı kararı desteklemediklerini duyururken, Cuma günü yapılan açıklamanın ardından plaka fiyatlarında dalgalanma yaşanmaya başladı. Birkaç gün önce 2 milyon 200 bin TL civarında olan taksi plaka fiyatları bugün 2 milyon TL dolayına indi. İstanbul'da taksi plaka satışlarının yapıldığı Bağcılar Oto Center'daki galericiler kararın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Galericiler piyasada bir kargaşa yaşandığını belirterek, kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

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    İBB’den 5 bin yeni taksi plakası çalışması

    "ESNAF BUNUN YÜRÜTMESİNİ DURDURUR"

    Oto Center'de plaka alım-satımı yapan firmanın sahibi Gürsoy Atlı, "Kararı daha yeni duyduk. Piyasa tedirgin oldu. 8 ay önce plaka vereceğim, dendi. İhale yapacağım dendi, şimdi kiralığa dönüldü. Piyasada bir kargaşa oluştu. Taksi esnafı ve taksi plaka sahibi olarak buna tepkiliyiz. Başkanın bunu tekrar gözden geçirmesini isteriz. Şimdi 5 bin taksi dediği an önü açılmış oluyor. Yarın 20 bin mi olur? Yarın için önü açılmış oluyor bunun. Sektörde bir yanlışlık varsa, eksiklik varsa esnafla oturup konuşulur. Taksi plakaları 2 milyon 200 bin civarındaydı. Bir açıklamayla 2 milyon civarına indi. Esnaf 'acaba plakama bir şey olur mu' diye tedirgin oluyor. Belediyenin işi değil bu. Belediye şehirde eksik varsa ne yapmalı? Ulaşım sektöründe bir mahallede eksik varsa oraya araç yollamalı, hat kurmalı. Takside de eksiklik varsa araştırmalar yapılmalı ve rapor hazırlanmalı. Verdiğini de kabul etsek esnaf yürütmeyi durdurur. Yani şu an her şey hazırlansa da esnaf bunun yürütmesini durdurur. Esnaf eski esnaf değil. Anında İstanbul'u kilitler. Kimse plakasını satmasın" şeklinde konuştu.

    Son dakika... Yeni taksi açıklaması plaka fiyatlarını etkiledi 200 bin TL düştü

    "YÜZDE 10 KAYBA UĞRANDI"

    Plaka alım-satımı yapan Coşkun Çağlayan ise, "Plaka fiyatlarını olumsuz etkiledi. Cuma günü yapılan zamansız ve yersiz bir açıklamayla yüzde 10 kayba uğrandı. 2 milyon 250 bin civarındaydı. Şu an 2 milyon. İstanbul'un şu an böyle 5 bin kiralık taksiye ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü ihtiyaç olduğu saatler belli. İşi gidiş ve çıkış saatlerinde ihtiyaç oluyor. Diğer saatlerde taksiler boş. Zaten pandemi sürecini yeni atlatıyoruz. Şoförler, çalışanlar çok zor bir süreçten geçti. Kiralar 9 bin liraydı. Pandemi sürecinde 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar düştü. 3 bin 500 civarlarına çıkmaya başladı. Plaka sahipleri panik yapıp plakalarını satmamalı" ifadelerini kullandı.

    Ortalık bir anda savaş alanına döndü, tabure ve sopalar havada uçuştu!Gelen son dakika haberine göre Van'ın ipekyolu ilçrdinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada tabure ve sopalar havada uçuştu. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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