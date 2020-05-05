Yeni yatırım trendi ufak tarım arazisi

Koronavirüs salgınıyla birlikte yatırımcıların arsa merakı yeniden arttı. Ancak bu sefer yatırımcı ‘imar artışından’ elde edilecek kâra değil, tarımsal üretim yapabilecek araziye bakıyor!

Tarımsal üretimin değerinin bir kez daha anlaşıldığı şu günlerde, tarım arazilerinin gördüğü ilgi katlanıyor. Yapılan son araştırmalar ve arsa satış sistemlerinde kırsal bölgelerdeki tarım arazilerine yoğun bir talep oluştuğu görülüyor.

Talebi artıran en önemli etkenin kırsala göçüp üretim yapmak ya da kendi ürününü yetiştirmek isteyenler olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, orta sınıf gençlerde ve beyaz yakalı çalışanlarda tarıma yönelik farkındalık oluştuğunu anlatırken, salgın süreci ardından da tarım arazilerine olan ilginin devam etmesi bekleniyor. Diğer taraftan ise mevcut üreticilerin ekili alanını geliştirmek istemesi de arazi arayışlarını artırıyor.

Afyon’dan Nevşehir’e, Isparta’dan Ankara’ya kadar tarım alanları alıcılar tarafından değerlendiriliyor.

Hızlı yükseliş var

TSKB Gayrimenkul Değerleme Özel Projeler Departmanı Yöneticisi Berk Ünsal, salgının etkilerinin zayıflamasının ardından hızla yükselişe geçmesi beklenen sektörleri değerlendirdi.

Ünsal’a göre endüstriyel yapılar ve kiralık depo, tarım ve hayvancılık, sağlık gibi sektörler ihtiyaç nedeniyle hızlı bir toparlanma eğilimi göstererek yatırımcılar için fırsat sunacak alanların başında geliyor.

Tarım ve hayvancılığın öneminin bu dönemde yakından hissedildiğini belirten Ünsal, “İthalat - ihracatın azalması ve gıda maddelerine erişimin öneminin artması, tarımcılık faaliyetlerini ve dolayısıyla arazi değerlerini de olumlu yönde etkiliyor. Tarımın yanı sıra besi çiftlikleri, silo, balık yetiştiriciliği gibi alanlar da önümüzdeki süreçte önem kazanacak” dedi.

Ünsal, bağ, bahçe tipi gayrimenkullerde de ekim zamanları yaklaştıkça fiyatlarda değişikliğin hissedileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Ekip biçecekler...

Online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, yıla iyi başlayan ekonomik göstergeler ve düşük faiz sayesinde 2020’nin yatırım açısından arazileri öne çıkardığını söyledi.

İlk 3 ay arazi yatırımlarına olan ilginin görüldüğünü belirten Erşahin, “Şu dönemde ise daha çok tarla amacıyla kullanılacak arazilere talep artışını gözlemliyoruz. Daha önce olsa uzun süre portföyde kalabilecek tarım arazilerinin kısa sürede alıcı bulduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 5 saat içinde 7 adet tarım arazisinin satışını yaptık. Satmış olduğumuz yerler değer artışı beklenecek yerler değil. Anlıyoruz ki, tarım arazisini alanlar kullanmak, ekip biçmek için alıyor” diye konuştu.

2 ila 9 dönüm arası tarla bakıyorlar

Arsa yatırımlarının genellikle görmeden, tapu ve imar araştırmaları sonucu güvenilir kaynaklardan yapıldığını belirten Erşahin, bu sayede salgın döneminde evden çıkmadan yapılabilecek alımlar arasında öne çıktığını söyledi. Erşahin, birçok ilde tarım arazisi arayışı olduğunu; genellikle küçük üretici olmak üzere 2 ila 9 dönüm arasında değişen tarıma elverişli tarlaların tercih edildiğini dile getirdi.

Emre Erşahin, “Mevcut dönemde insanlar evden çıkmadan da satın alabilecekleri tarlalara yoğun ilgi gösteriyorlar. Ayrıca tarım arazilerine ilginin artması nedeniyle ekim - dikime uygun olan küçük parsellerde bile bu artışı gözlemleyebiliyoruz” dedi.

Prefabrik ev kuruyorlar

Beyaz yakalıların online çalışma alışkanlığı şehir merkezlerine görece yakın ancak daha az kalabalık sayfiye bölgelerde arazi arayışını da artırdı. Burada küçük bir arazide ‘prefabrik’ ev kurmak isteyenler, ya da çiftlik talebinde olanların arayışları da fazla. Bu talepte özellikle Çatalca, Hadımköy, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli gibi bölgeler öne çıkıyor.

İÇ EGE’YE YOĞUN TALEP

Sanal ortamda artan arazi arayışları ve satın almalarda tarım arazileri için Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nün öne çıktığı görülüyor. Ardından ise Trakya’ya talep var. Tarım arazileri taleplerinde öne çıkan bölgeler şunlar:

Afyon

Kütahya

Isparta

Uşak

Ankara

Edirne

Tekirdağ

Nevşehir

Kayseri