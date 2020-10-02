Yeniden yapılandırılan borç 15.2 milyar lira

Buna göre Ekim 2019 - Ağustos 2020 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 257 firma (112 grup) alındı. Firmalardan 89 firma (31 Grup) ile FYYS bağıtlandı.



Küçük ölçek dahil



Ekim 2019 - Ağustos 2020 dönemi içinde, 749 milyon TL’si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 4 milyar 749 milyon TL’si imalat sanayi, 4 milyar 934 milyon TL’si enerji, 65 milyon TL’si inşaat, 936 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 1 milyar 59 milyon TL’si turizm ve 209 milyon TL’si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 275 milyon TL’si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik, 73 milyon TL’si eğitim, 350 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler, 1 milyar 598 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan borç 14 milyar 998 milyon TL oldu.

Kasım 2019 - Ağustos 2020 döneminde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 59 adet firma (35 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 25 firma (10 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlandı.



Kasım 2019-Ağustos 2020 dönemi içinde, 15 milyon TL’si madencilik, 49 milyon TL’si imalat sanayi, 41 milyon TL’si inşaat, 82 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon TL’si turizm ve 34 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 272 milyon TL olarak kaytılara geçti.