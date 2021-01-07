Yenilenebilir enerji ‘yarı gücü’ geçti

Dönmez, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği’nin düzenlediği Güneş Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katıldı. Güneş enerjisinin sektör olarak Türkiye’de 10 yıllık geçmişi olduğunu anlatan Dönmez, “2014’te 40 megavat olan güneş kurulu gücü bugün 6 bin 630 megavata ulaştı. Güneş kurulu gücümüzü 3 yıl içerisinde neredeyse 2 kat artırdık. Güneş enerjisi kurulu gücü bakımından dünyada 13., Avrupa’da 7. sıradayız. Toplam kurulu gücümüz içindeki payı yüzde 7’ye yaklaştı. Elektrik üretimimizde güneşin payı ise yüzde 4 seviyelerinde. 24 saatlik zaman dilimi olarak düşündüğümüzde günlük tüketimimizin ortalama 0.7 saati güneş enerjisinden karşılıyoruz” diye konuştu.



Enerji KOBİ’leri



Türkiye’nin elektrik üretiminde güneşin payını 2030’larda 3 kat artırma hedefi olduğunu anlatan Dönmez, bu yıl gerçekleştirilecek Mini YEKA-GES (yenilenebilir enerji kaynak alanı güneş enerjisi) yarışmalarına dikkat çekti. Dönmez, “36 ilimizde toplam 1000 megavatlık 74 yarışma için başvuruları iki ay içerisinde alacağız. Bu yarışmalarla bir nevi enerji KOBİ’leri ortaya çıkacak” bilgisini verdi.



Çatı elektriğinde yükseliş



Geçen yıl sonu itibarıyla 458 megavat çatı güneş enerjisi (GES) kurulu gücüne ulaşıldığını anlatan Dönmez, toplamda 3 bin 490 megavat kurulu güce sahip 9 bin 178 çatı GES başvurusunun bulunduğunu kaydetti. Depolama ve pil teknolojilerinin önemine işaret eden Dönmez, “Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla benzin ve dizel motorlarda verimlilik, kapasite, hibrit gibi yeni teknolojiler geliştirilmeye başlandı. 2025’e kadar büyük petrol ve gaz şirketlerinin yenilenebilir enerji yatırımlarını 10 kat artırması bekleniyor” dedi. Yenilenebilir enerjide 2020’nin oldukça iyi geçtiğini, başarı trendini devam ettirmek istediklerini anlatan Dönmez, şöyle devam etti:



“Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 megavat kurulu gücümüzün yüzde 98’ini yani neredeyse tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yenilenebilirin payı yüzde 51.7 seviyesine yükseldi.”