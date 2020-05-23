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    HaberlerEkonomi Haberleri Yenilenebilir enerjiye nisanda 5 milyar liralık destek
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    23.05.2020 - 12:15 | | AA

    Yenilenebilir enerjiye nisanda 5 milyar liralık destek

    Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere nisanda yaklaşık 5 milyar liralık destek sağlandı.

    Yenilenebilir enerjiye nisanda 5 milyar liralık destek

    AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki teşviklerden bu yıl toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlanıyor.

    Söz konusu santrallere geçen ay toplam 5 milyar 70 milyon 409 bin 105 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 915 milyon 607 bin 790 liralık bölümü lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere tahsis edildi.

    YEKDEM kapsamındaki santraller, nisanda toplam 8 milyon 580 bin 657 megavatsaat elektrik üretti. Bu miktarın 7 milyon 557 bin 505 megavatsaatini lisanslı, 1 milyon 23 bin 152 megavatsaatini ise lisanssız elektrik üretim santralleri karşıladı.

    Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye, YEKDEM kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

    Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyor. Teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor.

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