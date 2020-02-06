Yenilenebilirden ucuz elektrik yolu

Dönmez, Türkiye Jeotermal Kongresi’nde elektrikte kurulu güç içinde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılması için yatırımların devam ettiğini söyledi. Dönmez, geçen yıl sonu itibarıyla elektrikte kurulu gücün 91 bin 300 megavata yükseldiğini, üretimin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını anımsattı. Dönmez, yenilenebilir enerjide kurulu gücün 44 bin 767 megavata ulaştığını ve bu miktarın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarıyla daha da artacağını ifade etti.



Tüketici seçebilecek



Dönmez şunları söyledi:



“Sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklı enerji üretimini değil, aynı zamanda kullanımını da yaygınlaştıracağız. Bu amaçla isteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde çalışıldığını daha önce söylemiştik. Bu tarifeyle, sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılara bu fırsatı vereceğiz. Çalışmalar sürüyor. Şu anda TBMM’nin ilgili komisyonunda tarife üzerinde çalışılıyor. Meclisimizin takvimine göre süreç tamamlanacak. Sonrasında EPDK ilgili tarifeyi yayınlayacak. Böylece isteyen aboneler tedarik şirketleri vasıtasıyla bu tarifeden yararlanabilecek. Arzu eden abonelere de yeşil enerjiyi kullandıklarına dair bir sertifika vermeyi planlıyoruz.”





Yeni tarife

Edinilen bilgiye göre, Yenilenebilir Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, yenilenebilir enerji üreticilerine destek için tarife çalışması yapılacak. Tercihli tarifede döviz kuru ve piyasa şartlarına bağlı olarak daha ucuz elektriğin önü açılabilecek. YEKDEM kapsamında yerli kaynaklar kullanılarak üretim yapılması, mekanizmanın işlemesini sağlayacak. Düzenlemenin tarife esasları YEKDEM ile ilgili sürecin TBMM’de tamamlanmasının ardından açılacak.