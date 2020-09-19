Yerel ekonomiye destek projesi

Mastercard’ın bağımsız fonundan aktarılan ve sosyal sorumluluk adına yapılan yatırımla ihtiyaç sahiplerinin taleplerine cevap verilirken yerel ekonominin aktörlerinin de desteklenmesi amaçlanıyor. Proje sayesinde, toplumun dayanışma sorumluluğunu paylaşmayı görev edinen Mastercard ve İhtiyaç Haritası, Kovid-19 nedeniyle kırılgan bir dönem geçiren bireylere ve işletmelere ‘can suyu” olmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, yerel ihtiyaçların yerel işletmelerden karşılanmasına imkan sunarak yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.