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    19.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yerel ekonomiye destek projesi

    Mastercard Türkiye, ihtiyaç sahipleriyle ihtiyacı karşılamak isteyenleri, online bir platformda buluşturan İhtiyaç Haritası’yla bir araya getiriyor.

    Yerel ekonomiye destek projesi

    Mastercard’ın bağımsız fonundan aktarılan ve sosyal sorumluluk adına yapılan yatırımla ihtiyaç sahiplerinin taleplerine cevap verilirken yerel ekonominin aktörlerinin de desteklenmesi amaçlanıyor. Proje sayesinde, toplumun dayanışma sorumluluğunu paylaşmayı görev edinen Mastercard ve İhtiyaç Haritası, Kovid-19 nedeniyle kırılgan bir dönem geçiren bireylere ve işletmelere ‘can suyu” olmayı hedefliyor.
    Proje kapsamında, yerel ihtiyaçların yerel işletmelerden karşılanmasına imkan sunarak yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

    Son Dakika: Ankara Elmadağ'da fabrikada korkutan patlamaGelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi
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