Yerel tohumlar yeniden rafta

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Anadolu’nun dört bir yanından toplanan tohumlar tek tek analiz edilerek, ata tohumu özelliğine sahip ürünler belirlenerek ihtimamla yeniden yetiştirildi. Bugüne kadar Kandıra’nın sivri biberinden Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un 10 dilim kavunundan Ankara Ayaş’ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün bu yolla sofralara kazandırılırken, yeni sezonun mahsulleri yeniden Migros raflarında tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor.