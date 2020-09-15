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    15.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yerel tohumlar yeniden rafta

    “Mirasımız Yerel Tohum” projesi kapsamında yerel tohumlarından elde edilen ürünler, Migros raflarında satışa sunulmaya devam ediyor.

    Yerel tohumlar yeniden rafta

     Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Anadolu’nun dört bir yanından toplanan tohumlar tek tek analiz edilerek, ata tohumu özelliğine sahip ürünler belirlenerek ihtimamla yeniden yetiştirildi. Bugüne kadar Kandıra’nın sivri biberinden Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un 10 dilim kavunundan Ankara Ayaş’ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün bu yolla sofralara kazandırılırken, yeni sezonun mahsulleri yeniden Migros raflarında tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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