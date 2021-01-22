Yerli eğitim tüm dünyaya örnek oldu



MEB himayesinde yürütülen Zeka Gücü projesinde bugüne kadar 80 binden fazla öğrenciye ulaşıldı ve pandemi sebebiyle uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte toplamda 50 bin saat online eğitim verildi.



‘Gurur duyduk’



Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında geliştirdikleri uygulamaların dünya çapında saygın kuruluşlar tarafından örnek gösterilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Ergenekon, “Pandemi süreci toplumsal fayda gözeten teknoloji odaklı projelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Turkcell kurulduğu günden bu yana Türkiye’den kazandığını yine Türkiye’ye veren bir şirket oldu. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımız ve bilgi birikimimiz ile sosyal engelleri kaldıracak ve toplumsal fırsat eşitliğine destek olacak uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.