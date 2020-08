Yerli gaz daha ekonomik olacak

Bakan Dönmez, Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, “İstanbul’u fetheden büyük sultanın bugün türbesini ziyaret etmek suretiyle bir kez daha anmış olduk. Ve Fatih gemimiz adını taşıdığı padişaha yakışır, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Fatih gemimiz denizlerimizde yer altındaki doğal kaynakları ortaya çıkarmak için adeta bir fetih harekâtı yaptı. Bu sabır, azim inanç gerektiren uzun soluklu bir iş. İki yıl geçmeden iki gemimizle dokuz derin sondajı yaptık ve bu sondajlardan birisini de keşifle sonuçlandırmış olduk. Gemilerimizde, sismik araştırma gemilerinde çalışan tüm personeli canı yürekten kutluyorum” dedi.



‘İthalat azalacak’



Yapılan doğalgaz keşfi ile ithalatta azalma beklediklerini kaydeden Enerji Bakanı Fatih Dönmez, şöyle devam etti:



“Bildiğiniz gibi Türkiye’nin 2023 hedeflerinden birisi de dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek. O vizyonu destekleyecek en büyük gelişmelerden birisi de bizim enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak hatta sıfırlayacak adımlar atmamızdı. Bu keşif, bu vizyona giden yolda bizim en büyük araçlardan birisi olacak. Cari açığın azaltılmasında hatta pozitif yöne geçmesinde en büyük katkıyı sağlayacak unsurlardan birisi. Son 10 yıla baktığımızda petrol ve doğalgaza ödediğimiz bedel yaklaşık 40 milyar dolar. Cari açığımıza baktığımızda da yıllar itibari ile değişkenlik göstermekle birlikte, en büyük etken enerji ithalatı gibi duruyor. Bu keşifle birlikte ithalatımızda ciddi bir azalma bekliyoruz.”





Enerji Bakanı Dönmez, Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti.





‘Rekabet tüketicinin lehine’

Türkiye’nin gaz keşfiyle uluslararası piyasada rekabetin de artacağını ifade eden Dönmez şu değerlendirmeyi yaptı:



“Bu keşifle birlikte kendi üretim imkânımız ve potansiyelimiz artmış olacak. Sadece Türkiye açısından değil özellikle Güneydoğu Avrupa’da gerçekleşecek doğalgaz ve elektrik ticaretinin de merkez üssü haline getirmeyi planlıyoruz. Bize sadece Rusya’dan değil, İran’dan ve Azerbaycan’dan doğalgaz geliyor. Irak’a kadar hattımızı götürdük. Belki orada keşifler olursa oradan gelme imkânı var. Şimdi kendi kaynağımızı bulduk. Belki Doğu Akdeniz’de bir keşif olacak. Bu kadar gazın geldiği bir yerde rekabetin olmaması mümkün değil. Rekabette her zaman tüketicinin lehine yarar. O açıdan vatandaşlarımıza şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde yani malın bol olduğu yerlerde fiyatların düşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Her koşulda kendi üreteceğimiz gazın, ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz.”

Twitter’dan ‘9 kuyu’ paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz keşfi konusunda Twitter hesabından da paylaşımda bulundu. ‘Müjdeler olsun’ etiketi ile paylaşım yapan Bakan Dönmez mesajında şöyle dedi:



“Her başarının ardında, her umut yolculuğunun ilk adımında ve güneşin her doğuşunda büyük bir inanç var. Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar. 9 kuyu, dile kolay...”



Yeni bir alan daha var



Çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, “Bu şu anda bizim ilk keşfimiz. Yaklaşık 250 kilometre karelik bir alana denk geliyor. Şimdi önümüzde 6000 kilometre karelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımızın görüşüne göre benzer bir formasyona burada da rastlayabiliriz. 2023’te inşallah bir başka hayalimiz gerçekleşmiş olacak. Türkiye ilk defa kendi nükleer güç santralinde ilk ünitesini işletmeye almayı hedefliyoruz. İnşallah 100’üncü yılda ilk üniteyi almış olacağız” diye konuştu.