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    16.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yerli MR cihazının yanına mobil x-ray

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) tarafından prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazıyla ilgili, “ASELSAN, bu MR cihazının yanında suni solunum cihazı, kalp-akciğer pompası, mobil x-ray cihazı ve taşınabilir defibrilatör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

    Yerli MR cihazının yanına mobil x-ray

    SSB’den yapılan açıklamaya göre Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ile Bilkent UMRAM’ı ziyaret etti.
    Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar’ın da bulunduğu ziyarette devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Demir, savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin çoklu kullanımı açısından çeşitli projelerin sürdürüldüğünü aktardı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son dönemde sağlık sektöründeki çalışmaların öne çıktığını belirten Demir, şöyle devam etti:
    “Bunun ilk örneği de solunum cihazının gündeme gelmesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da öncülüğüyle yapılan girişimle, bir KOBİ şirketimizle 2 büyük savunma sanayi şirketimiz bir araya gelerek bir solunum cihazı ürettiler ve bunun başarısı şu anda görülüyor. Ama çalışmalar sadece bundan ibaret değil. ASELSAN’ın zaten çalışmakta olduğu 5 adet cihaz daha vardı. ASELSAN, bu MR cihazının yanında suni solunum cihazı, kalp-akciğer pompası, mobil x-ray cihazı ve taşınabilir defibrilatör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.”

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