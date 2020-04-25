‘Yerli oto’da erteleme yok

Otomotiv Sanayicileri Derneği yönetim kurulu toplantısına video konferansla katılan Varank, salgınla birlikte ticaret ve üretim cephesinde daralma yaşandığını belirterek, “Otomotiv ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların büyük kısmı üretime ara verme kararı aldı” dedi.

Bayramdan sonra...

Ramazan Bayramı sonrasında normal hayata geçişi hedeflediklerini anlatan Varank, “Otomotiv sektörünün de en iyi şekilde yeni normale hazırlıklı olması gerekiyor” dedi. Varank, sektörden beklentilerini şöyle dile getirdi:

“Birincisi ve en önemlisi, çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almanız. Dönüş sürecini çok iyi planlayın. İkinci beklentimiz, atik olmanız. Talep yeniden canlanmaya başladığında, sizlerin piyasayı en iyi şekilde beslemesi gerekiyor. Üçüncü olarak, tedarikçilerinize sahip çıkmanızı bekliyoruz. Talebin güçlenmesiyle birlikte, en çok tedarikçi KOBİ’lerinize ihtiyaç duyacaksınız. Dördüncü olarak, yerlileşme oranlarınızı artırmaya odaklanmalısınız. Bu salgın, hammadde kaynaklarına ulaşım da dahil olmak üzere yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar ortaya koydu. Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynağına yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyin. Üretim kabiliyetlerinizi geliştirin, ekosisteminizi çeşitlendirin. Son olaraksa, stratejik yatırım hamlelerinde cesur davranmanızı istiyoruz.”

Zemin etüdü yapılıyor

‘Yeniliğe Yolculuk’ anafikriyle 27 Aralık’ta yerli otomobil prototiplerini tanıttıklarını anımsatan Varank, şöyle devam etti:

“O günden bugüne çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz; Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor. Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörmüyoruz. Normalleşme sürecini de dikkate alarak, imkânlar doğrultusunda süreci değerlendireceğiz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etüdleri de muhtemelen 10 gün içerisinde tamamlanacak.”