Yerli teknolojiyle elektrik saçacak

Hisse devriyle Sabancı Holding-PPF Group ortaklığında faaliyet göstermeye başlayan TEMSA Ulaşım Araçları (TEMSA) yeni döneme iddialı giriyor. Bankalarla yeniden yapılandırma konusunda anlaşan TEMSA konkordato sürecini sona erdirmişti. TEMSA birkaç ayda yurtdışına gerçekleştirdiği teslimatlarla dikkat çekti. Bunlar arasında öne çıkanı, İsveç’e tarihinin ilk elektrikli araç teslimatı oldu.



Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, “TEMSA’yı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz” dedi. Alemdar, “Adana’da, elektrikli araçlarımızda kullandığımız pil ve batarya paketlerini geliştirip üretiyoruz. Geçen ay ihraç ettiğimiz elektrikli araçlarda da kendi ürettiğimiz batarya paketlerimizi kullandık” dedi. Alemdar, şunları kaydetti:

“Kendimize, teknolojimize çok güveniyoruz. İlk elektrikli araç ihracatımızı geçen ay İsveç’e yaptık. İsveç, dünyada bu konuyu en fazla sahiplenen ülke. ABD’de dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, kendi çalışanlarının ulaşımı için TEMSA markalı otobüslerimizi kullanıyor. ABD’de en çok satan araç modelimiz TS45. Bu aracın elektrikli modelini üreteceğiz. Bir prototip California’da test ediliyor. Bu araçlar ABD yollarında olacak.”









Yeni Ar-Ge merkezi



TEMSA Ceo’su Tolga Kaan Doğancıoğlu da, yeni teknolojiler için şirket bünyesinde TEMSATech isimli bir platform kurulduğunu anlattı. TEMSATech bünyesinde elektrikli araçların yanı sıra otonom araçlar, güç dağıtım ve araç şarj ünitesi, şarj istasyonları gibi çok farklı alanlarda çalışmalar yapıldığını aktaran Doğancıoğlu, “Burada 30’a yakın mühendis çalışıyor. İsveç’e ihraç edilen araçlar da TEMSATech ürünü” dedi.

Doğancıoğlu, “Geliştirdiğimiz araçlar en fazla 2 saatte şarj oluyor. Menzil bataryanın büyüklüğüyle ilgili. Seri üretime hazır hale getirdiğimiz araçlarda 300-400 kilometre menzil imkanı var” dedi.



Yarısı elektrikli



Doğancıoğlu, “Batarya hammaddesini biz de yurtdışından temin ediyoruz. Alternatif yakıtlar konusunda, Skoda Transportation ile çalışıyoruz. Burada Skoda’nın teknoloji gücü çok önemli” dedi.



Doğancıoğlu, “2025’te otobüs hacmimizin yarısından fazlasını elektrikli araçlar oluşturacak. Ciromuzun yüzde 4’ünü Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Elektrikli araçlarımızda ihracatın payının yüzde 80’lere ulaşmasını öngörüyoruz” diye konuştu.



Doğancıoğlu, “Skoda ile troleybüs konusunda işbirliğimiz olabilir. Üretim için TEMSA’nın Adana’daki fabrikası yeterli donanıma sahip. Kamu ihaleleri düzenli olarak takip ettiğimiz alanlar” dedi.



50 milyar euro



PPF Group ile ortaklığın çok önemli olduğunu söyleyen Alemdar, “PPF Group 135 bin kişiye istihdam sağlayan, 50 milyar Euro’luk varlığı yönetiyor. Şehir içi ve raylı ulaşımda Avrupa’nın lider üreticisi Skoda Transportation’ın çatı şirketi. Kuzey Amerika’da hızlı büyüyeceğiz” dedi.