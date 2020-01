Yerli turistler Çinli var mı diye soruyor

İki şehrin turistik anlamda yüzde 50’ye varan kayıp yaşadığını belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Çin’den dünyaya yılda 176 milyon turist çıkıyor. Bunun yılda 450 bin civarı Türkiye’ye geliyor. Doğal olarak Turkiye dahil tüm dünya turizminde çok büyük bir kayıp olacaktır. Ancak dünya genelinde etkisi Türkiye’den çok daha fazla olacaktır. 3 Şubat’a kadar süren dönemde, Çin’in yılbaşı döneminde çok fazla Çinli turist geliyordu. Bu akış şu anda durmuş durumda. Özellikle Kapadokya ve İstanbul’da turistik anlamda yüzde 50’ye varan bir kayıp yaşanıyor” dedi.



‘Yüzde 15 kayıp olur’



Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler ise dünyanın her yerinde bu virüsün konuşulduğunu ve turistlerdeki tedirginliğin arttığın söyledi. Dinler, “Çinli turisti gören tedirgin oluyor. Sömestir döneminde otellerde yerli misafirimz fazla. Önce arayıp ‘Çinli misafir var mı?’ diye soruyorlar. Her Çinli bir tehhdit olmadığı gibi, her çekik gözlü ise Çinli sanılabiliyor. Böyle bir psikoloji oluştu” dedi.



Şubat ayında 30 bin Çinli’nin geleceği Kapadokya’da tümünü iptal olduğunu anlatan Dinler, “Çinli turistler bu bölgeye gelenlerin yarısını teşkil ediyordu. Şubattaki boşluğu telafi ediyorlardı. 275 bin Çinli ağırlıyoruz. Toplam turist payı içinde öncelikle yüzde 15 kayıp olur” diye konuştu.



‘Yasak uzayabilir’



Çin Hükümeti’nin Çin dışına paket turlara 1 ay boyunca yasak getirdiğini hatırlatan Müberra Eresin ise bu sürenin sonradan uzatılabileceğini kaydetti. Eresin, “Ticari seyahatlerde herhangi bir kısıtlama yok. Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin’e ait özel bir havayolu firması tarafından düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri zaten durdurulmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer şehirlerinden ülkemize yapılan seferlerde herhangi bir aksama veya iptal söz konusu değildir. Virüsün dünya ülkelerine yayılmadan durdurulabilmesi ve tedavisinin bulunabilmesini umuyoruz. Bu nedenle Çin’e seyahat yasağını da bu noktada çok doğru buluyor ve destekliyoruz” diye konuştu.



Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemelerini tavsiye etmişti.