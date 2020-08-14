Yerli ve milli ‘kaynak’ sağlıyor

Kolarc Makine Genel Müdürü İlker Olucak, 80 milyon dolarlık kaynak makine ve ekipman pazarının yaklaşık yarısının ithal makinelerden oluştuğunu belirtti. Olucak, “Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 yerli teknolojiyle üretilen Kolarc kaynak makineleri ile girdiğimiz her sektör ve pazarda kullanıcıların takdirini kazanıyoruz. Hendek Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 4 milyon dolar yatırımla kurduğumuz fabrikamızda, yaklaşık 40 milyon dolarlık ithalatın azaltılmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Aktif çalışan sayımız 80. Önümüzdeki 5 yılda bu sayıyı 200’e çıkarmak istiyoruz” dedi.

Olucak, üretim yaparken yerli olarak üretilebilen ürünleri Türkiye’den almayı tercih ettiklerini söyledi.

400 milyon dolar

Kaynak makinesi sektörünün 400 milyon dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştığını dile getiren Olucak, bunun 320 milyon dolarının sarf malzemeleri, 80 milyon dolarının ise makine ve ekipmanlardan oluştuğu bilgisini verdi. Kaynak makine ve ekipmanlarının, çelik kullanılan her sektörde kilit öneme sahip olduğunu söyleyen Olucak, “Otomotiv, beyaz eşya, gemi yapımı, inşaat, makine ve mobilya sektörlerinde kaynak makine ve ekipmanları kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

İhracat sürüyor

Başta Avrupa olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Olucak, toplam cironun yüzde 20’sinin ihracattan geldiğini kaydetti. Bu oranı önümüzdeki yıllarda yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Olucak, “Kolarc Makine olarak ürünlerimiz kaynak makine sektöründeki küresel lider firmaların sahip olduğu tüm teknolojileri içeriyor. Ulusal ve uluslararası pazarda kalite, performans ve fiyat avantajıyla rekabette iddialıyız” diye konuştu.

Olucak, teknolojik gelişmeleri, dijital iş modellerini ve yeni inovatif fikirleri takip ederek, ihracat pazarlarında aktif rol oynamaya ve büyümeye devam ettiklerini kaydetti.

Dijitalleşmede öncü rol hedefi

Hizmetlerinİ dijital dönüşümden destek alarak geliştirdiklerini belirten İlker Olucak şöyle konuştu:

“Ürünlerimizi Endüstri 4.0 dönüşüm sürecindeki ve gelecekte bu dönüşüme sahip olmak isteyen şirketler için tasarlıyoruz. Kaynak sırasında elde edilen verileri ortak veritabanında saklıyoruz. Kalite, üretim ve tedarik zincirinin ihtiyaç duyduğu bütün verileri uzaktan erişime uygun şekilde gerçek zamanlı olarak işliyoruz. Verileri toplam kapasite, tüketim ve kalite yönetiminin iyileştirilmesi için adeta tıp tahlili gibi analiz ediyoruz. Süreçleri en yüksek verimlilikte yönetiyor, kısa zamanda iyileştirme ve maliyet düşüşü sağlıyoruz.”