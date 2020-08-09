‘Yeşil altın’da hasat zamanı

Türkiye’de fıstık üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havaların iyice ısınmasının ardından çiftçileri hasat telaşı sardı. Başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye’nin 22 ilinde üretilen Antep fıstığı yüksek getirisiyle çiftçilerin en gözde ürünü durumunda.

Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, “Şu an boz fıstık hasadı daha sonra ise kırmızı beng fıstık hasadı yapılacak. Eylüle kadar devam edecek” dedi.

Kilosu 17 lira

Durmaz, fıstıkta bu yılın ‘var yılı’ olduğunu ifade ederek, “17-18 lira arasında olan Antep fıstığı kilogram fiyatının 20 lirayı bulacağına inanıyorum” diye konuştu.