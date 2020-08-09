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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Yeşil altın’da hasat zamanı
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    09.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Yeşil altın’da hasat zamanı

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ‘yeşil altın’ olarak nitelendirilen ve bu sezon rekoltenin yüksek olması beklenen Antep fıstığının ilk mahsulü olan boz fıstıkta hasat başladı.

    ‘Yeşil altın’da hasat zamanı

    Türkiye’de fıstık üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havaların iyice ısınmasının ardından çiftçileri hasat telaşı sardı. Başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye’nin 22 ilinde üretilen Antep fıstığı yüksek getirisiyle çiftçilerin en gözde ürünü durumunda.

    Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, “Şu an boz fıstık hasadı daha sonra ise kırmızı beng fıstık hasadı yapılacak. Eylüle kadar devam edecek” dedi.

    Kilosu 17 lira

    Durmaz, fıstıkta bu yılın ‘var yılı’ olduğunu ifade ederek, “17-18 lira arasında olan Antep fıstığı kilogram fiyatının 20 lirayı bulacağına inanıyorum” diye konuştu.

     

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