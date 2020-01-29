Yeşil ofis ve LEED sertifikalı binalara ‘Dünya Dostu’ poliçe

Yenilikçi yaklaşımı ve küresel bilgi birikimiyle sigortacılık sektörüne öncülük eden Axa Sigorta, iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalığı artırmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Axa Sigorta, karbon salınımı, enerji tüketimi, yenilenebilir kaynak kullanımı, atık yönetimi gibi önemli kriterlerin incelenmesi sonucunda sahip olunan yeşil bina ve LEED sertifikalı işyerleri için özel olarak “Dünya Dostu İşyerim” sigortasını geliştirdi. Dünya Dostu İşyerim sigortası, klasik binalardan farklı olarak fiyat avantajı ile bir çok destek paketinden oluşuyor. Dünya Dostu İşyerim poliçesinin ilki ise ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık şirketi için hazırlandı.



‘İklim en acil gündem’



Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken konuyla ilgili şunları söyledi:



“2019 Axa Gelecek Riskleri raporunun birinci sırasında yer alan iklim değişikliği tüm dünyanın en aciliyetli gündem maddesi. Axa olarak iklim değişikliği mücadelesi için bilinç oluşturma hedefiyle yaptığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sigortacılar olarak yeşil binaları ve LEED sertifikalı binaları desteklememiz gerektiği düşüncesiyle karbon salınım oranının düşürülmesine katkıda bulunan sertifikalı iş yerleri için ‘Dünya Dostu İşyerim’ poliçesini hayata geçirdik. Bu yeni ürünümüz ile klasik binalardan farklı olarak, yeşil bina ve LEED sertifikalı iş yerlerine fiyatlandırma avantajı sağlıyor ve ek teminatlarla iklim konusuna pozitif katkı sağlayan bu binaların artmasını hedefliyoruz.”



Axa Sigorta iklim değişikliği konusunda atılan adımlara destek vermek amacıyla ekim ayında ‘Dünya Dostu Acente’ programını hayata geçirmişti.





Katılım esaslı özel sağlık sigortası devrede



Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerimize halkımızın gösterdiği yoğun ilginin verdiği güçle, sağlık kategorisindeki yolculuğumuza Özel Sağlık Sigortaları ile devam ediyoruz” dedi. Sincek, şöyle konuştu:



“Türkiye’nin ilk katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçiriyoruz. Sağlıkta yeni bir stratejik konumlandırma ile güçlü bir adım atıyoruz. Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonuç verdi. Özel bir birim ve ekiple sağlık kategorisindeki iddialı büyümemizi sürdürüyoruz.” Sincek, “Özel sağlık sigortasında standart haline gelen pek çok madde var. İhtiyaç olmayan hizmetler de poliçeye giriyor ve bu da fiyatlara yansıyor. Katılım Emeklilik’in özel sağlık sigortaları ile cinsiyete, yaşa ve doğum gibi diğer tercihlere uygun alternatif seçenekler sunuyoruz. Böylece hizmetlerimiz ihtiyaca odaklanıyor. Vatandaş uygun maliyetle sigortalı olabiliyor” dedi.

