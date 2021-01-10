10.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yeşil şehirler için çağrı
Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği, toplamda 5 milyon 100 bin TL ödül dağıtılacak olan Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması başvuruları devam ediyor. TBB’den yapılan açıklamaya göre, TBB düzenlediği, “Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” için başvurular 31 Ocak’a kadar sürüyor. Yarışmada başarılı bulunan projelere toplam 5 milyon 100 bin TL ödül dağıtılacak
Tüm belediyelerin katılımına açık olan yarışma ile belediyeler tarafından kentsel sorunların çözümüne yönelik hayata geçirilen projelerin desteklenmesi, şehirlerdeki kentsel çevre ve yaşam kalitesinin artırılarak beraberinde kent ekonomilerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor.
“Çevrenin Geliştirilmesi”, “İçme suyu ve Atık Yönetimi”, “Arazi Kullanımı”, “Ulaşım”, “Enerji Verimliliği” ve “İklim Değişikliği” başlıklarından oluşan ödül kategorilerinde yarışacak olan projeler, jüri tarafından iki aşamada değerlendirilecek ve ödüllendirilecek. Her kategoride seçilen üç projenin her biri 100 bin TL ödülü almaya hak kazanacak.
"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.