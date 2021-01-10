Yeşil şehirler için çağrı

Tüm belediyelerin katılımına açık olan yarışma ile belediyeler tarafından kentsel sorunların çözümüne yönelik hayata geçirilen projelerin desteklenmesi, şehirlerdeki kentsel çevre ve yaşam kalitesinin artırılarak beraberinde kent ekonomilerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

“Çevrenin Geliştirilmesi”, “İçme suyu ve Atık Yönetimi”, “Arazi Kullanımı”, “Ulaşım”, “Enerji Verimliliği” ve “İklim Değişikliği” başlıklarından oluşan ödül kategorilerinde yarışacak olan projeler, jüri tarafından iki aşamada değerlendirilecek ve ödüllendirilecek. Her kategoride seçilen üç projenin her biri 100 bin TL ödülü almaya hak kazanacak.



