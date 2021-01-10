Yetiştiriciler 2021'den umutlu

Özcan, sektörün içinde bulunduğu durum ve 2021 yılı beklentilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Geçen yılın, salgın sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de çok zor geçtiğini ifade eden Özcan, özellikle tarım ve hayvancılık alanında beklenilen hamlelerin yapılamadığını, hayvancılıkta girdi maliyetlerinin de yükseldiğini aktardı.

Özcan, 2021 yılı için kendilerine hedefler koyduklarını ve bu hedeflere üyelerinin ve yönetimdeki arkadaşlarının destekleriyle ulaşacaklarına işaret ederek, "2021 yılından her anlamda umutluyuz. 2021, hem tarım ve hayvancılık hem de ülkemiz için toparlanma yılı olacaktır. Yeter ki inandığımız yolda yürüyelim, üretici odaklı adımlar atalım, aşamayacağımız engel yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Üretici ve sürdürülebilir hayvancılık yönünde atılacak adımlar ve yapılacak düzenlemelerle ayakta kalma mücadelesi veren, zor zamanlar geçiren üreticilerin toparlanması gerektiğinin altını çizen Özcan, "Üreticimiz yaralarını sardıktan sonra çalışkanlığı ve azmi sayesinde tekrar ülke olarak ithal değil, ihraç eden ülke hedefimize doğru yol alabiliriz." diye konuştu.

Özcan, belirlenen çiğ süt referans fiyatının üreticinin beklentisinin altında kaldığını aktararak, artan yem fiyatlarına rağmen süt fiyatındaki değişikliğin üreticiyi memnun etmediğini anlattı. Özcan, 3 aylık olarak açıklanan bu fiyatın üretici lehine artırılması gerektiğini kaydetti.