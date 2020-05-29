YHT gelir hoş gelir

Yeni süreçte tüm gar, istasyon ve trenlerde maske zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan tren seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara YHT Garı’nda düzenlenen törene katıldı. Karaismailoğlu, “Normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha atıyoruz. Ara verdiğimiz YHT seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara’dan İstanbul’a yolcu ediyoruz” dedi. Karaismailoğlu, yeniden başlatılan YHT seferlerinin Ankara - İstanbul, Ankara - Eskişehir, Ankara - Konya ve Konya - İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacağını söyledi.



Bilete zam yok

Trenleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracaklarını bildiren Karaismailoğlu, “Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli CAF tipi setlerimizde 185, 483 kapasiteli Siemens tipi setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir” diye konuştu.

Karaismailoğlu, tüm gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:



“YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi istenecek. Vatandaşlarımız HES Kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. Giriş-çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen ‘Seyahat İzin Belgesi’ ise trene binişte görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin veya belgeleri geçersiz olan bilet sahiplerinin seyahati iptal edilecek. İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcularımız kesinlikle trene alınmayacak, bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek.”



Yemek hizmeti verilmeyecek

Her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini anlatan Karaismailoğlu, seyahat sırasında Kovid-19 belirtileri gösteren yolcuların, trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edileceğini söyledi. Trenlerde Kovid - 19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyeceğini anlatan Karaismailoğlu, daha sonra hareket diskiyle treni uğurladı.