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22.01.2021 - 12:53 | | AA

'YHT Seti Bakımcısı' mesleği tanımlanıyor

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde başlatılan "High-Speed MAPDaR (YHT Seti Bakımcısı Mesleği Tanımlanıyor ve Tanınıyor) Projesi", AB'den 193 bin 661 avro hibe almaya hak kazandı.

'YHT Seti Bakımcısı' mesleği tanımlanıyor

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "High-Speed MAPDaR (YHT Seti Bakımcısı Mesleği Tanımlanıyor ve Tanınıyor) Projesi" ile yüksek hızlı tren (YHT) setlerinin bakım ve onarım süreçlerinde görev yapacak teknik elemanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin en iyi duruma getirilmesi sağlanacak.

TCDD Taşımacılık AŞ koordinatörlüğünde hazırlanan proje, 2020 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında Ulusal Ajansa sunuldu. Proje, 239 teklif arasından seçilen 30 proje arasına girerek, Avrupa Birliği'nden 193 bin 661 avro hibe almaya hak kazandı.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yürütülecek projenin ortakları Almanya'dan TREX Froehlich und Wachsmann GbR, İngiltere'den UK-Certified Knowledge Association, Fransa'dan CERTIFER SA ve Türkiye'den Demiryolu Mühendisleri Derneği ile Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak.

"YHT setlerini işletecek insan kaynağına ihtiyaç artacak"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, AA muhabirine, 2003'ten bu yana demir yolu öncelikli yatırımlar sonucu Türkiye'nin dünyada sayılı YHT işletmecisi ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde devam eden yüksek hızlı ve hızlı demir yolu projeleriyle 12 bin 803 kilometre olan demir yolu uzunluğunun, 2023'te 16 bin 675 kilometreye ulaşacağını belirten Pezük, halen 1213 kilometrelik YHT hattıyla nüfusun yüzde 42'sine verilen hizmet ülke geneline yayılırken hem YHT setine hem de bu setleri işletecek insan kaynağına ihtiyacın artacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu çatısı altında bulunan meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve fakültelerin, demir yolu sektörünün ihtiyaç duyduğu uluslararası standartta insan kaynağının yetiştirilmesinde çok önemli işlev üstlendiğine dikkati çeken Pezük, bu eğitim yuvalarından mezun mühendislerin, teknisyenlerin ve işçilerin, demir yolu sektöründe birçok başarılı projeye imza attıklarını dile getirdi.

"Teknik elemanlar Avrupa'daki eşdeğerleri gibi eğitilecek"

Pezük, Türkiye'nin demir yolu ağının, entegrasyon içinde bulunduğu Avrupa Birliği ulusal demir yolu sistemlerinin karşılıklı işletilebilirlik (TSI) kural ve ilkeleri doğrultusunda çalıştırılmasının hedeflendiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu hedef doğrultusunda başlatılan High-Speed MAPDaR Projesi ile YHT setlerinin bakım ve onarım süreçlerinde görev yapacak teknik elemanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin en iyi duruma getirilmesi, kalite güvencesi temelinde Avrupa'daki eşdeğerleri gibi eğitilmesi ve belgelendirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda YHT işletmeciliğinin kalitesinden ve güvenliğinden sorumlu YHT seti bakımcısı mesleği hem ulusal hem uluslararası meslek standardına kavuşturulacak."

"Projenin 36 ayda tamamlanması öngörülüyor"

Projenin, hizmet kalitesinin artmasına, güvenli bakım süreçlerinin oluşmasına ve emniyetli YHT işletmeciliğine doğrudan etkisi olacağını anlatan Pezük, projenin, AB 2020 hedeflerinden olan hayat boyu öğrenme ve hareketliliğin gerçekleştirilmesi, eğitim ve öğretimin kalite ve verimliliğinin artırılması, yaratıcılık, yenilikçiliğin teşvik edilmesi, sosyal içermeyi ve istihdam edilebilirliğin artırılması konularını da kapsadığını kaydetti.

Pezük, bugün başlatılan ve 36 ayda tamamlanması öngörülen projenin, gelecekte sektör açısından çok önemli kazanımlar sağlayacağını, her geçen gün güçlenen ve gelişen demir yolu sektörünün ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlara sahip insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkı vereceğini belirterek, sektöre ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

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