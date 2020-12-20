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20.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Yılda 1000 megavat rüzgârı hızlandırır’

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Türkiye’de rüzgar sektörünün büyümesini devam ettirmek ve dayanıklılığını artırmak için her yıl bin megavat kurulum ve bin megavatlık kapasite tesisi yapılması gerektiğini bildirdi. TÜREB’den yapılan yazılı açıklamada, 2019’da rüzgardan üretilen 20 milyar kilovatsaatlik elektrik sayesinde 900 milyon dolarlık ithalatın önüne geçildiği bildirildi

‘Yılda 1000 megavat rüzgârı hızlandırır’

Rüzgar santrallerinde üretilen elektrik sayesinde spot piyasa fiyatlarının düştüğüne işaret edilen açıklamada, bu sayede tüketicinin cebinden daha az para çıkmasının sağlandığı belirtildi.

Rüzgar sektörünün yeni tip koronavirüs salgını döneminde dayanıklılığını hem dünyada hem Türkiye’de ispatladığı ifade edilen açıklamada, “Sektör, büyümesini devam ettirmek ve dayanıklılığını artırmak için her yıl bin megavat kurulum ve bin megavatlık kapasite tahsisi yapılmasını elzem görüyor. Uzun vadeli proje stoku oluşturulması sektörün geleceği açısından hayati önem taşıyor. En az 5 yıllık bir ihale planlaması ilan edilmesi yerli ve yabancı yatırımcıların yaşadığı belirsizlik sorununu ortadan kaldıracaktır” denildi.

Çıpa fiyat önerisi

Açıklamada şunlar kaydedildi: “30 yılda 4 trilyon dolara ulaşacağı öngörülen yenilenebilir enerji yatırımlarını Türkiye’ye çekebilmek için çıpa fiyatın dolar ve/veya avro cinsinden seçilmesini ya da Türk lirası ilan edilecek alım fiyatının eskalasyonunda döviz bazlı veya en az yüzde 60 döviz içeren bir eskalasyon sepetiyle ilan edilmesini öneriyoruz.”

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