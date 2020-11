Yıldız CFO’lar ödülünü aldı

Fortune Türkiye ve DataExpert’in şirketlerde yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO’ların (chief financial officer - üst düzey finans yetkilisi) önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su araştırma sonuçları belli oldu. En Etkin 50 CFO’ya ödülleri törenle takdim edildi.





Listede yer alan yöneticilerin yüzde 67’si her yıl değişiyor. 5 yıldır üst üste Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su listesine giren tepe yöneticiler listenin yüzde 4’ünü oluştururken, 4 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı yüzde 6, 3 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı yüzde 8 ve 2 yıldır üst üste listede yer alanların oranı ise yüzde 24 olarak belirlendi. Listede 5 yıl üst üste yer alan isimler ise Koç Holding CFO’su Ahmet Ashaboğlu ve Şişecam CFO’su Görkem Elverici oldu.









CEO’luğa giden yol



Fortune Türkiye ve DataExpert’in Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su araştırmasının bu yılki değerlendirmesinde şu ifadeler yer verildi:



“Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle ekonomi ve iş dünyası zorlu bir yıl geçirmeye devam ediyor. Bu dönemde yaşanan kopuşun ardından karlılık ve büyüme beklentilerini bir tarafa bırakan CFO’ların bu zorlu dönemde başarılı bir şekilde şirketlerini yönlendirmeleri hayatı önem taşıyor. Araştırma, pandemi koşullarında önemi bir kez daha anlaşılan CFO’ların çalışmalarını görünür kılmayı amaçlıyor. Türkiye’nin en büyük binden fazla şirketinin finansal performansları ve ilgili kişilerin başarılarının değerlendirildiği araştırma sonuçları gösteriyor ki, iş dünyasında CFO’ların CEO koltuğuna yükseldiği terfiler gerçekleşiyor.”









Finanstaki kadınlar iyileştirme bekliyor



Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin en büyük şirketlerinin finans koltuğunda oturanların yüzde 22’si kadınlardan oluşuyor. İş gücüne katılım ve istihdam oranı göze alındığında ise kadın ve erkek arasındaki farklar konusunda finans sektörünün iyileştirme beklentisi içinde olduğu gözlemleniyor. C seviyede az kadın lider olması sebebiyle finans dünyası bu oranın yetersiz olduğunu düşünüyor.



Kariyer merdiveninde son basamağa doğru



Araştırmayla ilgili açıklamada şöyle denildi:



“Makroekonomik dengeler şirket yönetimini gittikçe zorlaştırmasına rağmen alanında etkin CFO’ların kariyer yükselişleri devam ediyor. Son 3 yılda En Etkin 50 listelerine giren CFO’ların yüzde 10’u terfi etti. 2017 yılında listeye girenlerin yüzde 10’u, 2018 yılında listeye girenlerin yüzde 12’si ve 2019 yılında listeye girenlerin yüzde 8’inin terfi alıp CEO ve benzeri pozisyonlara geldiği görülüyor.”