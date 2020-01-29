Yamma Investments, şirketin yüzde 30’unu 200 milyon dolara satın alırken bu işlem kayıtlara yılın ilk büyük şirket satışı olarak geçti. Satış işleminin yasal onaylar alındıktan sonra tamamlanması bekleniyor.

Sanovel’i bünyesinde bulunduran Toksöz Grup’tan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg merkezli Yamma Investments, jenerik ilaç üretimi alanında faaliyet gösteren Sanovel’den azınlık hissesi satın alımı konusunda anlaştı. Bu işlem, Toksöz Grup şirketlerinin bilançolarını küçültüp vergi yükümlülüklerini ödemelerine, bununla beraber Sanovel’in yeni ürünlerininAr-Ge çalışmalarına ve ihracat yatırımlarına olanak sağlayacak.



44 yıllık şirket

Sanovel, eczacı Erol Toksöz tarafından kurulmuştu. İlaç sektörüne 1976’da Ankara Galenos Ecza Deposu’nu kurarak giren Erol Toksöz, 1982 yılında Adilna’yı satın aldı. Sanovel’in temellerini ise 1983’de attı.



Üretim yolculuğuna 1983 yılında, Şişli’de 5 personel ile başlayan Sanovel, bugün Silivri Çantaköy’de 125 bin metrekare arsa üzerinde, 59 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Burada ana üretim ünitesinin yanında, sefalosporin üretim ünitesi, arıtma ünitesi, Ar-Ge merkezi, yüksek depo ve sosyal tesis de bulunuyor. Şirket tek vardiyada 300 milyon kutuluk kapasite ile çalışıyor.





İhracatta hızlı

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Sanovel, IMS verilerine göre Türk ilaç endüstrisinde ciro sıralamasında ilk 10 firma arasında yer alıyor. İhracatta son dönemde önemli mesafeler kaydeden Sanovel, Avrupa Birliği, Almanya, İspanya’nın ardından dünyanın en büyük sağlık otoritesi kabul edilen ABD Gıda ve İlaç Kurulu FDA’dan da onay aldı.



Sanovel, geliştirdiği dört ilaç formülasyonuna, Amerika Patent Ofisi’nden patent alan ilk Türk firması oldu. Sanovel’in, tamamen yerli sermaye ile geliştirdiği ilaç formülasyonları, Amerika’dan 2033 yılına kadar patent koruma hakkı elde etti.