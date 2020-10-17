Yıllık gıda üretiminin 5’te 1’i israf oluyor

Bu yıl, “Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim” temasıyla kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında online platformda toplantı düzenlendi. Burada konuşan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:



“Türkiye’de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri. Ülkemizde gıda israfını sadece yüzde 2 oranında iyileştirebilsek yaklaşık 360 bin ailenin 1 yıllık geçim giderini karşılayabiliriz.”



Pakdemirli, Türkiye’nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile iş birliği çerçevesinde gıda kaybını ve israfını azaltmak ve vizyonu ulusaldan bölgesel düzeye yaymak amacıyla Türkiye Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandığını belirterek, “Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık” adlı ulusal kampanyayla toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.