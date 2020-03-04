Yolcu altınıyla ticaret başlıyor

Türk kuyum sektörünün dünya ile ‘altın’da eşit yarış koşulları için ‘yolcu beraberinde işlenmemiş altın’ getirilmesi talebi karşılık buldu. Resmi Gazete’de dün yayımlanan ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ ile en fazla 5 kg ağırlığında işlenmemiş altının yolcu beraberinde Türkiye’ye getirilebilmesi mümkün kılındı. Bu kararla Londra Metal Borsasına kayıtlı rafinerilerden çıkan altının ‘alternatif’ bir ödeme aracı olarak Türkiye’de kullanılabilmesinin de önü açılmış oldu. Sektör temsilcileri, ilerleyen dönemlerde bu aracın doları da by pass ederek, Türkiye’yi altınla yapılan ticarette önemli bir noktaya taşıyacağını vurguluyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Eski sistemde altın firmadan firmaya getirilebiliyor, getiren firma, Türkiye’de getireceği firmayı deklare edip sadece ona ulaştırabiliyordu. Firmalar arası bir ticaret oluyordu. Şimdi biz halka, kişilere indik. Her isteyen kişi kayıtlı altınını ülkemize getirip ister mücevher alabilir, isterse tekstil, araba... Hatta 5 kg altın 250 bin dolar seviyesine geliyor. Yani konut yatırımı bile yapabilir. Bizim için müjde niteliğinde bir haber. Çok değil, kısa süre içinde Laleli piyasasında olduğu gibi, havalimanlarında ellerinde çok çok paketleriyle ülkelerine dönen yabancılar göreceğiz” diye konuştu.

‘Kötüye kullanılamaz’

Mustafa Kamar, Türkiye hangi firma ile iş yapacağını bilmeyenler ama altınını getirmek isteyenler için önemli bir kapı açıldığını vurgularken, kararın bir ‘devrim’ niteliğinde olduğunu söyledi. Bu sayede başta Orta Doğu olmak üzere, Afrika, Türki Cumhuriyetler gibi bölgelerde altını olanların bunu Türkiye’de ticarete konu edeceğini belirten Kamar, “Sistemin en önemli özelliği, gelen altının OECD kurallarına yüzde 100 uyumlu altın olması, dünyada ticareti yapılabilir temiz altın olması. Zaten 5 kilo altın kötüye kullanılmaz. O yüzden sınır var. Kimse ülkesinden 250 bin dolar kaçırmaz. Yıllık sınır bir şahıs için tek seferde 5 kilogram” dedi.

‘Türkiye merkez olur’

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, kararın sektör için bir dönem noktası olduğuna dikkat çekerken, ihracata büyük faydası dokunacağını dile getirdi. Bu sayede iç ticarete tekstil, araba, konut gibi pek çok alışverişle katkısı olacağını anlatan Atayık, “Türk vatandaşı olmayan kişiler, altını getirip istediği firmadan gram gram bile satabilecek. Türkiye’ye girişte ‘altın beyan formunu’ doldurması yeterli. Türkiye’nin birkaç sene içinde dünyada altının ticaret merkezi olması sürpriz olmaz” diye konuştu.

‘İşleme süreci engelliyordu’

Mustafa Kamar, daha önce ‘dahili işlem rejimi sisteminin’ uygulanması nedeniyle yurt dışından altın gelince 3-5-7 günlük işleme sürecinin beklendiğini hatırlattı. Kamar, “Yani kişi altını sabah getirdi diyelim, sen akşam ona mücevher olarak ürün verirsen ‘ne zaman işledin de bu kişiye verdin’ diye soruşturuluyordu. Gelen kişinin altınıyla ürün yapıp ona öyle vermen gerekiyordu. Şimdi ise gelir Kapalıçarşı’ya, istediğinde 300 gram, istediğinde 500 gram bozdurur, mücevher alır” dedi.