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    HaberlerEkonomi Haberleri Yolcu sayısı Marmaray'da yüzde 85 düştü
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    26.03.2020 - 13:47 | | AA

    Yolcu sayısı Marmaray'da yüzde 85 düştü

    Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yolcu sayısı Marmaray'da yüzde 85, Başkentray'da yüzde 68 düştü.

    Yolcu sayısı Marmaray'da yüzde 85 düştü

     

    Corona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasının yasaklanması, kamuda kısmi evden çalışma uygulamasına geçilmesi, özel işletmelerin evden çalışmaya yönelmesi veya faaliyetlerine ara vermesi toplu taşıma kullanıcı sayısını düşürdü.

    Başta devlet yetkilileri ve uzmanlar tarafından olmak üzere kamuoyuna yönelik başlatılan "evde kal" çağrılarıyla birlikte sokağa çıkanların sayısında gözle görülür azalma söz konusu...

    70 BİN YOLCUYA GERİLEDİ

    Bu kapsamda yolcu talebinin düştüğü ulaşım araçları arasında Marmaray ve Başkentray da bulunuyor.

    AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, günde ortalama 460 bin kişiye hizmet veren Gebze-Halkalı banliyö hattında (Marmaray) bu sayı, yüzde 85'e varan oranlarda düşerek 70 bin yolcuya geriledi.

    Kayaş-Sincan hattında günde ortalama 42 bin yolcuya hizmet veren Başkentray'da ise yolcu sayısı yüzde 68 azalarak 14 bine düştü.

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