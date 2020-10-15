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    15.10.2020 - 09:24 | | AA

    Yunanistan'a kötü haber! Ünlü firma yatırımını Türkiye'ye kaydırıyor

    Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağı bildirildi.

    Yunanistan'a kötü haber! Ünlü firma yatırımını Türkiye'ye kaydırıyor

    Firmadan yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Yunanistan'daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği belirtildi.

    Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yıl sonunda kapanacak olan şirketin yüzlerce kişinin işsiz kalmasına sebep olacağı ifade edildi.

    POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulunarak, BHS-Pitsos'un imalatını durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

     

    1865'de kurulmuştu

    Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar euroya satılmıştı.

    BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı. Otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait Free Now Group da 28 Şubat'ta ülkedeki operasyonuna son vermişti. Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz'da Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı.

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