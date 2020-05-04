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    HaberlerEkonomi Haberleri Yünsa'da üretim bugün itibarıyla tekrar başladı
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    04.05.2020 - 09:59 |

    Yünsa'da üretim bugün itibarıyla tekrar başladı

    Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren faaliyetleri durdurulan Çerkezköy'deki fabrikasında üretime bugün itibarıyla tekrar başlandığını duyurdu.

    Yünsa'da üretim bugün itibarıyla tekrar başladı

    Yünsa'nın üretime tekrar başlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, 24 Nisan'da yapılan duyuruda, 27 Nisan'dan itibaren üretime kademeli olarak başlanacağının ve 4 Mayıs itibarıyla da işletmenin tamamen faaliyete geçeceğinin öngörüldüğü anımsatılarak, "Şirketimiz planlandığı gibi bugün tamamen faaliyete geçmiştir." denildi.

    Şirketin Çerkezköy'deki fabrikasında, koronavirüs salgını kapsamında hem çalışanların ve ailelerinin hem de toplum sağlığının korunması amacıyla 1 Nisan'dan itibaren faaliyetler durdurulmuştu.

    Çocukların TEM trafiğindeki tehlikeli oyunu kameradaİstanbul Sultangazi'de gece ve gündüz çekilen iki farklı görüntü bu kadar da olmaz dedirtti. Sultangazi, Tem Otoyolu yan yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşları ufak çocuklar hızlı giden araçlara aldırmadan canlarını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.
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