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    HaberlerEkonomi Haberleri Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta arttı
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    20.04.2020 - 10:32 | | AA

    Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta arttı

    Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,48 arttı.

    Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

    Buna göre, YD-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 3,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,92 artış gösterdi.

    Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,38, imalat sanayi sektöründe de yüzde 3,50 artış gerçekleşti.

    En yüksek aylık artış diğer mamul eşyalarda

    Martta bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 6,23 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 6,07 ile tekstil ürünleri ve yüzde 5,96 ile basım ve kayıt hizmetlerinde görüldü.

    Ana sanayi grupları sınıflamasına göre martta en fazla yıllık artış yüzde 29,39 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 24,16 ile tütün ürünleri, yüzde 17,15 ile elektrikli teçhizata gerçekleşti. 

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