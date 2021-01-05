Yurtdışı işlemde yüzde 69 büyüdü

Temassız ödeme, e-para ve dijital cüzdanlarla sektörün yeni bir boyuta taşındığını söyleyen PaybyMe’nin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Meşeci, şunları söyledi:

“Nakit olmayan işlemler incelendiğinde geçtiğimiz dönemde en yüksek büyüme oranı yüzde 25’lik bir hacimle Asya-Pasifik (APAC) ülkelerinde gerçekleştirildi. Bu hızlı yükselişi; akıllı telefonların pazara giriş hızındaki artış, e-ticaretin popülaritesinin daha da artması, dijital cüzdanların yaygınlaşması ve gelişen QR kodlu ödeme sistemleri gibi etkenler destekledi. AB üyesi ülkelerde büyüme yüzde 12 oranında gerçekleşirken, AB üyesi olmayan ülkelerde ve MENA’da yüzde 19, LATAM’da yüzde 8, Kuzey Amerika’da ise yüzde 6’lık oranda büyüme gerçekleşti. Son olarak dünya geneline baktığımızda 2014-2019 arası yıllık büyüme oranı yüzde 12.5 iken, 2018-2019 yılları arası bu oran yüzde 14.1 oldu” dedi.