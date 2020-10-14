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    14.10.2020 - 08:18 | | İHA

    Yusufeli Barajı inşaatı gece gündüz demeden devam ediyor

    Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 240 metreye ulaştı. Baraj çalışması "time lapse" tekniğiyle sıfırdan 240 metreye ulaşan gövde yüksekliği 120 saniyede görüntülendi.

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 240 metreye ulaşırken, gövde yüksekliğinin tamamlanmasına 35 metre kaldı. Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü gövde beton çalışmanın sıfırdan 240 metreye gelen süreyi 120 dakikada "time lapse” tekniğiyle görüntüledi.

    Yayınlanan görüntülerde, yaz kış, gece gündüz, yağmur çamur demeden yapılan çalışma hızlandırılmış şekilde aktarıldı. 2021 yılında bitmesi planlanan gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 3 Milyon 620 bin metreküp seviyesinde beton döküldü.

    Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

    Yusufeli Barajı inşaatı gece gündüz demeden devam ediyorTamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 240 metreye ulaştı. Baraj çalışması "time lapse" tekniğiyle sıfırdan 240 metre ulaşan gövde yüksekliği 120 saniyede görüntülendi.
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