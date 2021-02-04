Yüzde 70 arttı! Ömrü 5 yıl...

Koronavirüs süreciyle birlikte başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla insanlar evlerinde kalınca su tüketiminde de artış yaşandı. Antalya'da damacana su satışları mart ayından bu yana yüzde 70 artarken, damacana su satışı yapan bayi sayısında da artış yaşandı. Sirkülasyonun da artmasıyla damacanaların kullanım süresi olan 70 dolumu takip edebilmek için firmalar farklı yöntemler denemeye başladı. Üretim tarihinin yazıldığı damacanalar, bazı firmalar tarafından kare kod ile elektronik ortamda takip edilmeye başlandı.

BAYİ SAYISI ARTTI

ANTSUDER Başkan Yardımcısı Halil Mert, genelde satışların yaz aylarında arttığını, ancak bu süreçte kış aylarında dahi bu rakamları geçtiklerini söyledi. Mert, “Bayilerimiz koronavirüs sürecinden etkilenmedi, aksine satışlarımız arttı. Tüm hijyen kurallarına uyarak satışlarımız devam ediyor. Bayilerimizin sayısında artış yaşandı. Buna bağlı olarak mart ayında eleman dahi bulamıyorduk ancak şimdi bu işi yapmak isteyen birçok kişi var" dedi.

DAMACANAYA KARE KOD

Damacanaların fabrikalarda uygun hijyen koşullarında temizlendiğini belirten Mert, “Bayilerimiz müşterilerden aldıkları damacanaları fabrikalara teslim ediyor. Damacanalar dezenfekte edildikten sonra tekrar dolduruluyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey ise damacanaların ömrü 70 dolumdur ve 5 yıl ömrü vardır. Müşterilerimiz suyu rahatça tüketebilir. Bazı firmalar artık damacanaların altlarına kare kod yerleştiriyor. Bu şekilde damacanalar artık elektronik ortamda da takip edilebiliyor" diye konuştu.

PANDEMİDE SATIŞ ARTTI

Damacana su satışı yapan bir firmanın yetkilisi Ahmet Arslan, çalışanların da koronavirüs tedbirlerine uyduğunu söyledi. Arslan, “Pandemide insanların evde kalmasıyla satışlarımız arttı. Şu an günlük ortalama bin 500 ila 2 bin arasında damacana su satışımız oluyor. Damacanalar 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Damacanalarımızın üzerinde üretim tarihi yazıyor, tüketici bunu kendisi de kontrol edebiliyor. Yeni tarihli dahi olsa fabrikalarımızda da bunların kontrolleri ve dezenfekte işlemleri yapılmaktadır" dedi.