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    HaberlerEkonomi Haberleri Zeytin ihracatı hızlı yükseldi
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    05.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Zeytin ihracatı hızlı yükseldi

    Zeytin ve zeytinyağı ihracatı haziranda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 19 milyon 60 bin dolara çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye’nin sofralık zeytin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 6 milyon 871 bin dolardan 9 milyon 893 bin dolara yükseldi.

    Zeytin ihracatı hızlı yükseldi

    Bu dönemde zeytinyağı ihracatı, yüzde 1 artarak 8 milyon 477 bin dolara, pirina yağı ihracatı ise yüzde 40 artarak 689 bin dolar oldu. Böylece 2019’un haziran ayında 15 milyon 775 bin dolar olan zeytin ve zeytinyağı ihracatı, bu yıl haziranda yüzde 21 artışla 19 milyon 60 bin dolara çıktı.
    Ocak-haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüşle 140 milyon 878 bin dolara geriledi.
    Sofralık zeytin ihracatında haziran ayında Almanya, 2 milyon 946 bin dolarla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 2 milyon 71 bin dolarla Irak ve 1 milyon 163 bin dolarla Romanya izledi.

    Önemi anlaşıldı

    Zeytinyağı ihracatında ise ABD 2 milyon 711 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Geçen yılın haziran ayına göre ihracatını yüzde 138 artırarak 1 milyon 78 bin dolara çıkaran İspanya, ikinci oldu. Tarım ihracatının parlayan pazarı Japonya’ya ise haziran ayında yapılan ihracat yüzde 162’lik rekor artışla 1 milyon 24 bin dolara çıktı.

    Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Kovid-19 sürecinde gıdanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

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