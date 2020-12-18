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18.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Ziraat Katılım’a iki ödül birden

Avrupa’nın önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından International Finance Magazine dergisinin dünya çapında düzenlemiş olduğu ‘International Finance 2020 Awards’ ödüllerinde Ziraat Katılım, 2020 yılının ‘En İyi Katılım Bankası’ ve ‘En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası’ ödüllerine layık görüldü.

Ziraat Katılım’a iki ödül birden

Başarılı hizmetlerinin bir sonucu olarak Uluslararası Finans Ödülleri kapsamında iki ödülü kazandıklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, şunları söyledi:

“Ziraat Katılım, sadece Türkiye’de değil, bölgesinde de katılım bankacılığına güç veren, sürekli değer üreterek her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren, evrensel, saygın ve lider bir katılım bankası olma hedefiyle yoluna devam ediyor. Uluslararası platformda aldığımız ödüller ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürünler geliştirmeye, müşteri memnuniyetini sağlamaya, saygın, şeffaf ve etik bankacılık hizmeti sunmaya, sürdürülebilir büyüme ile katılım finans sisteminin toplam bankacılık sektöründen aldığı payı yukarılara taşımaya çalışıyoruz.”

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