Ziraat’te karekodla prim ödeme başladı

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş şu bilgileri verdi:

“Hayata geçirdiğimiz yeni kanal ve ödeme uygulamaları ile müşterilerimizin işlemlerini kolay ve hatasız olarak gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz. SGK prim ödemelerinde sektörde bir ilki gerçekleştirdik. Ziraat Mobil için yeni geliştirdiğimiz SGK prim tahsilatlarında karekod okuma yoluyla tahsilat uygulaması ile müşterilerimiz SGK tahakkuk fişleri üzerinde yer alan karekodu telefon kamerasına okutarak SGK prim ödemelerini yapabiliyorlar.”

Kırbaş, “12 milyonu aşkın aktif müşterimizle sektörde en fazla dijital kullanıcıya sahip bankayız. Son iki ayda aktif Ziraat Mobil kullanıcı sayımızda 2 milyonun üzerinde bir artış var. İçinden geçmekte olduğumuz bu dönemde müşterilerimizin bankacılık işlemlerini evlerinden yapmayı tercih etmeleri ve onlara sunduğumuz konfor ve kolaylıklar mobil kullanıcı sayımızın artışında önemli rol oynadı” dedi.