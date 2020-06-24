Ziraat’ten damızlık yetiştiricisine destek

Kısa bir süre önce Tokat Valiliği ile “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” ismiyle koyunculuğun geliştirilmesine yönelik bir proje başlatan Ziraat Bankası, bu kez de büyükbaş dişi hayvanların kesilmesini önlemek ve damızlık hayvan ithalatını azaltabilmek amacıyla geliştirdiği proje kapsamında Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) ve Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde İl Birlikleri ile iş ortaklıkları kurdu.



3 alternatif



Söz konusu ortaklıklar üreticilerin kapasite fazlası veya bakamayacaklarını düşündükleri dişi hayvanlarıyla ilgili olarak şu üç alternatifi sunacak:



Değerinde sat, peşin ödeme al: Üretici bakamayacağı ya da nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla satmak istediği dişi buzağı, dana ya da düvesini gerçek değerinden bu ortaklıklara satıp parasını peşin olarak alabilecek.



Küçük hayvanla peşinat öde, yetişkin hayvan al: Üretici dişi buzağı, dana ya da gebe olmayan düvesini bu ortaklıklara gerçek değeri ile peşinat olarak verip, doğuma hazır gebe düve ya da inek alabilecek. Aradaki fark için Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği ile Ziraat Bankasından kullandırılan düşük faizli kredilerden yararlanabilecek.



Küçük hayvanını emanet bırak, yetiştiğinde geri al: Üretici bakımını yapamayacağı ama elden çıkarmak istemediği dişi buzağı, dana ya da gebe olmayan düvesini bu ortaklıklara teslim edecek. Bu hayvanlar, doğum yapıncaya kadar ortaklıklara ait işletmelerde bakılacak. Doğum yaptıktan sonra yavrusuyla üreticiye geri verilecek. Üreticiler yetiştirme dönemindeki bakım masraflarını ödemek için de Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği ile Ziraat Bankası’ndan kullandırılan düşük faizli kredilerden yararlanabilecek.



Kaynaklar korunacak

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, dişi hayvanların mümkün olduğunca büyük kısmının hayatta ve üretimde tutulmasını amaçladıklarını bildirdi. Pişmaf, “Kaynaklarımızı koruyarak hayvan ithalatının sona ereceğini, hatta ihracatçı konumuna gelebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.