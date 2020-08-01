Zirve değişti! Apple, Aramco'yu geride bıraktı

ABD teknoloji devi Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'nun geçen aralıkta 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi ile kaybettiği 'dünyanın en değerli şirketi’ unvanını, hisselerinin bugünkü borsa işlemlerinde yüzde 6,84 değerlenmesiyle geri kazandı.
Amerikan teknoloji devinin hisse değeri, açıklanan olumlu verilerin ardından saat 18.24’te yüzde 6.84 değerlenerek, 411.08 dolar oldu. Böylelikle şirketin piyasa değeri 1.78 trilyon dolara ulaştı. Saudi Aramco’nun değeri ise Apple’in 10 milyar dolar gerisinde kaldı.
Saudi Aramco’nun halka arzdaki ilk değeri 1,7 trilyon dolar olmuştu, aynı dönemde Apple’ın piyasa değeri ise 1,2 trilyon dolar seviyesindeydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti teşkilatıyla bayramlaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramlaşma programı kapsamında 81 il teşkilatı temsilcilerine seslendi. Halkın bayramını kutlayan ve Ayasofya'nın açılışına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması, bayram sevincimizi daha da arttırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan tartışmaları art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum" dedi.