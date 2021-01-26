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26.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Zor Zanaat’e Facebook kolaylığı

ABD’li sosyal medya devi Facebook, Türkiye’deki zanaatkarların ve geleneksel sanatçıların dijitalleşmelerine ve kendi platformları üzerinden ürünlerini satabilmelerine yardımcı olmak amacıyla bir eğitim programı başlattığını duyurdu.

‘Zor Zanaat’e Facebook kolaylığı

“Zor Zanaat” sloganıyla hayata geçirilen program kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 50 ustaya ve sanatçıya dijital eğitimler verilerek Facebook platformları üzerinden sosyal medya varlıklarını oluşturmaları, işletmelerini büyütmeleri ve uluslararası pazarlara ulaşabilmeleri için destek sunulacak. Şirket ilerleyen dönemde eğitimlerden yararlanmak isteyen tüm zanaatkarlara ve geleneksel sanatçılara başvuru fırsatı sunmayı planlıyor.

Yüzyıllardır Türkiye’nin zengin kültürünün önemli bir parçası olan ve emeklerini bizzat üretime dönüştürerek geçimlerini sağlayan zanaatkarların ve geleneksel sanatçıların, şimdi birer küçük işletme sahibi olarak aramızda olduklarını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, sözlerine şöyle devam etti:

“Zor Zanaat programımızla değerli ustalarımıza ve sanatçılarımıza işletmelerini büyütmeleri ve uluslararası pazarlara ulaşabilmeleri için platformlarımızdan nasıl yararlanabileceklerini anlatacak, sosyal medya varlıklarını oluşturmalarına yardım edecek ve kampanya desteği sunacağız.”

 

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