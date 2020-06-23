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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Zoru başardık’
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    23.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Zoru başardık’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sürecinde tedbiri bırakmadan hayata devam edilmesi gerektiğini söyledi.

    ‘Zoru başardık’

    Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz” dedi. Albayrak, paylaştığı videoda ise, “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri, hedefleri, idealleri olan büyük bir ülkeyiz” diye konuştu.

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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